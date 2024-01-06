Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України, розповів в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку.

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Ворог намагається штурмувати, проте успіху немає

Він зауважив, що на цьому напрямку ситуація інша, ніж вчора повідомляли західні журналісти (5 січня – 24 Канал), якщо говорити про повторний наступ.

Ворог на Куп'янському напрямку намагається штурмувати, там продовжуються активні бойові дії ще з початку жовтня. Якихось успіхів на цьому напрямку у росіян немає,

– розповів Фітьо.

За його словами, лише за минулу добу на даному напрямку було відбито 7 ворожих атак, противник застосував 3 дрони-камікадзе. Також він розповів, що загалом на Лимано-Купʼянському напрямку ворог здійснив 325 обстрілів. Українським військовим вчора (5 січня – 24 Канал) вдалося ліквідувати 69 окупантів та знищити 14 одиниць військової техніки.

Тож харків'яни можуть бути спокійні, якихось скупчень військ ми не спостерігаємо і відповідно на даному напрямку противник вже понад три місяці успіхів немає,

– заявив Фітьо.

Техніка окупантів

Журналістка уточнила, що про те, що росіяни готуються до наступу і збирають свої сили саме на Куп'янському напрямку, писали нещодавно і військові аналітики Інституту вивчення війни. Вона запитала про те, яку техніку підтягує ворог і яке озброєння є основним для ведення обстрілів.

Так, Фітьо розповів, що деякі підрозділи просто посилюються, наприклад штурмові загони. Раніше, за його словами, вони робили ставку саме на піхоті, на активних діях штурмових піхотних груп, а крайні періоди збільшили використання техніки.

Він зауважив, що "ми могли це бачити, як минулого тижня штурм відбувався зранку неподалік Синьківки якраз, і там було знищено два танки, три БМП, 30 відразу 200-х росіян, було 10 поранених".

За словами Фтьо, такі штурми в крайній час відбувалися постійно і техніку росіяни почали залучати активно. Так, відповідно через втрати наразі загарбники перегруповуються. Фітьо зазначив, що ведеться спостереження.

Також він зауважив, що початок цих активних дій ще почався на початку жовтня. Фітьо наголосив, що у ЗСУ це бачили і командуванням були здійснені всі необхідні заходи для зміцнення інженерних споруд, підтягування резервів, для того щоб ворог успіхів на цьому напрямку не досяг. Так, за словами Фітьо, воно і відбувається.

Робимо все, аби перебити логістику противника

Також журналістка зазначила, що якщо вже мова йде про контрбатарейні бої, то наскільки ускладнена логістика підтягування сил саме в цей район з території Росії.

Ми намагаємося противнику забезпечити такі умови, щоб йому не тільки погода заважала, а й заважало наші влучні удари як артилерією, так і FPV дронами, дронами Камікадзе та іншими засобами – все щоби перебити логістику противника,

– розповів Фітьо.

Він зауважив, що контрбатарейна боротьба теж є вдалою. За його словами, як тільки противник попередньої доби несе втрати в своїх артилерійських системах та мінометах, то відразу можна побачити зменшення активності артилерії приблизно вдвічі.

Проте він зазначив, що зважаючи на те, що запаси у ворога артилерії та в снарядах є великі і в людській силі зокрема, відповідно ці запаси швидко поповнюються.

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