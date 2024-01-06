Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВС Украины, рассказал в эфире телемарафона об оперативной ситуации в Купянском направлении.

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Враг пытается штурмовать, однако успеха нет

Он отметил, что в этом направлении ситуация иная, чем вчера сообщали западные журналисты (5 января – 24 канал), если говорить о повторном наступлении.

Враг на Купянском направлении пытается штурмовать, там продолжаются активные боевые действия с начала октября. Каких-либо успехов на этом направлении у россиян нет,

– рассказал Фитьо.

По его словам, только за минувшие сутки на данном направлении было отбито 7 вражеских атак, противник применил 3 дрона-камикадзе. Также он рассказал, что всего на Лимано-Купянском направлении враг совершил 325 обстрелов. Украинским военным вчера (5 января – 24 Канал) удалось ликвидировать 69 окупантов и уничтожить 14 единиц военной техники.

Так что харьковчане могут быть спокойны, каких-то скоплений войск мы не наблюдаем и соответственно на данном направлении противник уже более трех месяцев успехов нет,

– заявил Фитьо.

Техника окупантов

Журналистка уточнила, что о том, что россияне готовятся к наступлению и собирают свои силы именно на Купянском направлении, недавно писали и военные аналитики Института изучения войны. Она спросила о том, какую технику подтягивает враг и какое вооружение является основным для ведения обстрелов.

Так, Фитьо рассказал, что некоторые подразделения просто усиливаются, например штурмовые отряды. Ранее, по его словам, они делали ставку именно на пехоте, активных действиях штурмовых пехотных групп, а крайние периоды увеличили использование техники.

Он отметил, что "мы могли это видеть, как на прошлой неделе штурм происходил утром недалеко от Синьковки как раз, и там были уничтожены два танка, три БМП, 30 сразу 200-х россиян, было 10 раненых".

По словам Фитьо, такие штурмы в последнее время происходили постоянно и технику россияне начали привлекать активно. Так, соответственно из-за потерь захватчики перегруппировываются. Фитьо отметил, что ведется наблюдение.

Также он отметил, что начало этих активных действий еще началось в начале октября. Фитьо подчеркнул, что в ВСУ это видели и командованием были предприняты все необходимые меры по укреплению инженерных сооружений, подтягиванию резервов, для того чтобы враг успехов на этом направлении не достиг. Так, по словам Фитьо, оно и происходит.

Делаем все, чтобы перебить логистику противника

Также журналистка отметила, что если уж речь идет о контрбатарейных боях, то насколько усложнена логистика подтягивания сил именно в этот район с территории России.

Мы стараемся противнику обеспечить такие условия, чтобы ему не только мешала погода, но и мешало наши точные удары как артиллерией, так и FPV дронами, дронами Камикадзе и другими средствами – все чтобы перебить логистику противника,

– рассказал Фитьо.

Он отметил, что контрбатарейная борьба тоже удачна. По его словам, как только противник предыдущих суток несет потери в своих артиллерийских системах и минометах, то сразу можно увидеть уменьшение активности артиллерии примерно вдвое.

Однако он отметил, что ввиду того, что запасы у врага артиллерии и в снарядах большие и в человеческой силе в частности, соответственно эти запасы быстро пополняются.

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