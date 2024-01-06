Россияне могут возобновить свои наступательные усилия для захвата Купянска. Похоже, что российские войска имеют благоприятные условия для достижения территориальных достижений в районах, достаточно значимых в оперативном плане.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Российские войска не имеют достаточно сил

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) в течение зимы 2024 года. Это заставило бы украинские силы покинуть восточный берег реки Оскол в Харьковской области и создало условия для предстоящих наступательных операций России на линии Купянск – Сватово – Кременная.

Темп российских операций на Купянском направлении и очевидная конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях вообще не указывает на угрозу наступательных действий России на этом направлении.

– говорится в своде.

Вероятно, вражеская армия не накопила достаточно сил в Белгородской области для того, чтобы проводить широкомасштабные наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.

Россия возобновляет подразделения

Информации о наращивании российских сил на Купянском направлении, указавшей на неизбежность широкомасштабного наступления с целью продвижения к реке Оскол, не было. Похоже, что российские силы постепенно восстановили подразделения, много потерявшие во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года и неудачного наступления России зимой-весной 2023 года.

Российское командование, вероятно, намерено отдохнуть и использовать восстановленные подразделения для усиления локализованных наступательных операций, начавшихся в октябре 2023 года.

В то же время, россияне еще не начинали значительных наступательных операций в этом районе. Российские войска, действующие на Купянском направлении, не активно участвовали в крупных наступательных операциях после кульминации российского наступления зимой и весной 2023 года. Вероятно, российские силы разворачивают новые подразделения на Купянском направлении со скоростью, примерно равной российским потерям. Эти солдаты плохо подготовленными штурмовыми отрядами "Шторм-Z" и "Шторм-V", а не более боевыми.

Текущие российские наступательные операции на Купянском направлении в значительной степени возлагаются на штурмы пешей пехоты и совсем мало пользуются небольшими механизированными штурмами. Российские регулярные силы на Купянском направлении привлекаются в основном из Западного военного округа и, таким образом, обладают определенной организационной слаженностью.

Украинские военные не наблюдают изменений

Британское издание The Telegraph сообщило, что неизвестный источник, "приближенный" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января. Спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в ответ на статью заявил, что украинские военные не наблюдают изменений в составе российских войск в Харьковской области и на территории России, граничащей с Харьковской областью.

Глава Харьковской области Олег Синегубов также отметил, что российские войска не сосредотачиваются в Харьковской области, готовясь к широкомасштабному наступлению. В то же время интенсивность российских атак на Купянском направлении за последние три дня снизилась из-за плохих погодных условий. Они используют это для опрокидывания подкреплений на передовую, а также для подготовки и координации подразделений. Фитьо и Синегубова не исключают, что российские войска могут усилить наступательные действия, но не приступить к полномасштабной наступательной операции.

Ситуация на Купянском направлении