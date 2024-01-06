Россияне могут возобновить свои наступательные усилия для захвата Купянска. Похоже, что российские войска имеют благоприятные условия для достижения территориальных достижений в районах, достаточно значимых в оперативном плане.
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Российские войска не имеют достаточно сил
Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) в течение зимы 2024 года. Это заставило бы украинские силы покинуть восточный берег реки Оскол в Харьковской области и создало условия для предстоящих наступательных операций России на линии Купянск – Сватово – Кременная.
Темп российских операций на Купянском направлении и очевидная конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях вообще не указывает на угрозу наступательных действий России на этом направлении.
– говорится в своде.
Вероятно, вражеская армия не накопила достаточно сил в Белгородской области для того, чтобы проводить широкомасштабные наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.
Россия возобновляет подразделения
Информации о наращивании российских сил на Купянском направлении, указавшей на неизбежность широкомасштабного наступления с целью продвижения к реке Оскол, не было. Похоже, что российские силы постепенно восстановили подразделения, много потерявшие во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года и неудачного наступления России зимой-весной 2023 года.
Российское командование, вероятно, намерено отдохнуть и использовать восстановленные подразделения для усиления локализованных наступательных операций, начавшихся в октябре 2023 года.
В то же время, россияне еще не начинали значительных наступательных операций в этом районе. Российские войска, действующие на Купянском направлении, не активно участвовали в крупных наступательных операциях после кульминации российского наступления зимой и весной 2023 года. Вероятно, российские силы разворачивают новые подразделения на Купянском направлении со скоростью, примерно равной российским потерям. Эти солдаты плохо подготовленными штурмовыми отрядами "Шторм-Z" и "Шторм-V", а не более боевыми.
Текущие российские наступательные операции на Купянском направлении в значительной степени возлагаются на штурмы пешей пехоты и совсем мало пользуются небольшими механизированными штурмами. Российские регулярные силы на Купянском направлении привлекаются в основном из Западного военного округа и, таким образом, обладают определенной организационной слаженностью.
Украинские военные не наблюдают изменений
Британское издание The Telegraph сообщило, что неизвестный источник, "приближенный" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января. Спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в ответ на статью заявил, что украинские военные не наблюдают изменений в составе российских войск в Харьковской области и на территории России, граничащей с Харьковской областью.
Глава Харьковской области Олег Синегубов также отметил, что российские войска не сосредотачиваются в Харьковской области, готовясь к широкомасштабному наступлению. В то же время интенсивность российских атак на Купянском направлении за последние три дня снизилась из-за плохих погодных условий. Они используют это для опрокидывания подкреплений на передовую, а также для подготовки и координации подразделений. Фитьо и Синегубова не исключают, что российские войска могут усилить наступательные действия, но не приступить к полномасштабной наступательной операции.
Ситуация на Купянском направлении
- Всего в течение 3 января на фронте произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районе Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
- Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.