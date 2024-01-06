Росіяни можуть поновити свої наступальні зусилля для захоплення Куп'янська. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для досягнення територіальних здобутків у районах, які є достатньо значущими в оперативному плані.

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Російські війська не мають достатньо сил

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову протягом зими 2024 року. Це змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Темп російських операцій на Куп’янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській і Харківській областях загалом не вказує на загрозу наступальних дій Росії на цьому напрямку,

– мовиться у зведенні.

Ймовірно, ворожа армія не накопичила достатньо сил у Бєлгородській області для того, аби вести широкомасштабні наступальні операції в інших частинах північної чи північно – східної Харківської області.

Росія поновлює підрозділи

Інформації про нарощування російських сил на Куп'янському напрямку, яка вказала на неминучість широкомасштабного наступу з метою просування до річки Оскіл, не було. Схоже, що російські сили поступово відновили підрозділи, які багато втратили під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та невдалого наступу Росії взимку-навесні 2023 року.

Російське командування, ймовірно, має намір відпочили та використати відновлені підрозділи для посилення локалізованих наступальних операцій, які почали в жовтні 2023 року.

Водночас росіяни ще не починали значних наступальних операцій у цьому районі. Російські війська, які діють на Куп’янському напрямку, не брали активної участі у великих наступальних операціях після кульмінації російського наступу взимку та навесні 2023 році. Ймовірно, російські сили розгортають нові підрозділи на Куп’янському напрямку зі швидкістю, яка приблизно дорівнює російським втратам. Ці солдати є погано підготовленими штурмовими загонами "Шторм-Z" і "Шторм-V", а не більш бойовими.

Поточні російські наступальні операції на Куп’янському напрямку значною мірою покладаються на штурми пішої піхоти та зовсім мало користуються невеликими механізованими штурмами. Російські регулярні сили на Куп’янському напрямку залучаються в основному із Західного військового округу і, таким чином, мають певну організаційну злагодженість.

Українські військові не спостерігають змін

Британське видання The Telegraph повідомило, що невідоме джерело, "наближене" до українських військових, заявило, що російські війська можуть провести "наземний наступ" уже 15 січня. Речник Сухопутних військ України Володимир Фітьо у відповідь на статтю заявив, що українські військові не спостерігають змін у складі російських військ у Харківській області та на території Росії, що межує з Харківською областю.

Голова Харківської області Олег Синєгубов також зазначив, що російські війська не зосереджуються в Харківській області, готуючись до широкомасштабного наступу. Водночас інтенсивність російських атак на Куп'янському напрямку за останні три дні знизилася через погані погодні умови. Вони використовують це для перекидання підкріплень на передову, а також для підготовки та координації підрозділів. Фітьо та Синєгубова не виключають, що російські війська можуть посилити наступальні дії, але не розпочати повномасштабну наступальну операцію.

Ситуація на Куп'янському напрямку