The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Вооруженным силам Украины, сообщил, что российские войска могут снова прибегнуть к усилению воздушных атак в эти выходные. И уже вскоре после этого Россия может осуществить наземное наступление. Мол, вероятная дата его начала – 15 января.

Смотрите также Вражеские штурмы возле Марьинки и Роботино: карта боевых действий 5 января

Что указывает на подготовку наступления

В статье говорится, что Украина готовится отражать новое российское наступление вблизи Харькова, поскольку Москва усиливает бомбардировку северо-восточной части города.

Так, по словам местных чиновников, вчера, 4 января, российские силы нанесли ракетные, артиллерийские и минометные удары по городу и 15 окрестных населенных пунктах. Цели были как гражданские постройки, так и военные объекты.

"Обстрелы военных объектов могут расценивать как подготовку к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели", – сообщил источник.

Отмечают, что официально Киев не обнародовал подробности атак, но со ссылкой на источник пишет, что "целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением".

Также добавляют, что и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей Купянск, Сватово и Кременную, недалеко от границы Харьковской области. Россия сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города – Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не деоккупировал их во время контрнаступления в сентябре 2022 года.

В ВСУ назвали статью бредом

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал это "бредом", пишет LIGA.net. Он подчеркнул, что журналисты "все извращены" и в материале нет "ничего нового".

Фите обратил внимание, что The Telegraph ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки". Так что, по его словам, материал "не стоит внимания".

Ситуация на фронте: Купянское направление