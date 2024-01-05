О ситуации по всем направлениям фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на утро 5 января.
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Вражеские обстрелы
Авиационные удары со стороны оккупантов получили: Новомихайловка, Георгиевка в Донецкой области; Новодаровка, Орехов в Запорожской области; Змеевка в Херсонской области.
Под артиллерийским огнем неприятеля оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Где наступали россияне: ситуация по всем направлениям
Карта фронта:
Удары ВСУ
В течение 4 января авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления российской армии. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления врага.