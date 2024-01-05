О ситуации по всем направлениям фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на утро 5 января.

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Вражеские обстрелы

Авиационные удары со стороны оккупантов получили: Новомихайловка, Георгиевка в Донецкой области; Новодаровка, Орехов в Запорожской области; Змеевка в Херсонской области.

Под артиллерийским огнем неприятеля оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Где наступали россияне: ситуация по всем направлениям

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак оккупантов возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки, где отбили 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели. На Запорожском Силы обороны отразили 8 атак россиян в районе Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Там отражено шесть штурмов оккупантов, которые, несмотря на значительные потери, не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Карта фронта:

Удары ВСУ

В течение 4 января авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления российской армии. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления врага.