Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 790 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 Канал.

Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Потери агрессора на утро 5 января

  • Личного состава – около 363 070 (+790),
  • танков – 6011 (+9),
  • боевых бронированных машин – 11142 (+14),
  • артиллерийских систем – 8604 (+30),
  • РСЗО – 949 (+2),
  • средств ПВО – 631 (+1),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
  • крылатых ракет – 1786 (+1),
  • кораблей / катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40),
  • специальной техники – 1313 (+9).

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Потери врага на 5 января

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

На Донецком направлении поразили три российских ЗРК "Бук"

  • В ССО сообщили, что всего за одну неделю на Донецком направлении наши защитники поразили 3 российских ЗРК "Бук".
  • Один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два – выведены из строя и не подлежат восстановлению.
  • Кроме того, оккупанты потеряли 2 станции обнаружения и целеуказания 9С36.
  • Как горела российская техника – смотрите видео.