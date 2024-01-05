Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 790 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 Канал.
Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте
Потери агрессора на утро 5 января
- Личного состава – около 363 070 (+790),
- танков – 6011 (+9),
- боевых бронированных машин – 11142 (+14),
- артиллерийских систем – 8604 (+30),
- РСЗО – 949 (+2),
- средств ПВО – 631 (+1),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
- крылатых ракет – 1786 (+1),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40),
- специальной техники – 1313 (+9).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
На Донецком направлении поразили три российских ЗРК "Бук"
- В ССО сообщили, что всего за одну неделю на Донецком направлении наши защитники поразили 3 российских ЗРК "Бук".
- Один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два – выведены из строя и не подлежат восстановлению.
- Кроме того, оккупанты потеряли 2 станции обнаружения и целеуказания 9С36.
- Как горела российская техника – смотрите видео.