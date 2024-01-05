Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 790 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 Канал.

Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Потери агрессора на утро 5 января

Личного состава – около 363 070 (+790),

танков – 6011 (+9),

боевых бронированных машин – 11142 (+14),

артиллерийских систем – 8604 (+30),

РСЗО – 949 (+2),

средств ПВО – 631 (+1),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),

крылатых ракет – 1786 (+1),

кораблей / катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40),

специальной техники – 1313 (+9).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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