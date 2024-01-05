Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 790 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, пише 24 Канал.

Зверніть увагу У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Втрати агресора на ранок 5 січня

  • Особового складу – близько 363 070 (+790),
  • танків – 6011 (+9),
  • бойових броньованих машин – 11142 (+14),
  • артилерійських систем – 8604 (+30),
  • РСЗВ – 949 (+2),
  • засобів ППО – 631 (+1),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
  • крилатих ракет – 1786 (+1),
  • кораблів / катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40),
  • спеціальної техніки – 1313 (+9).

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Втрати ворога на 5 січня

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Донецькому напрямку уразили три російські ЗРК "Бук"

  • У ССО повідомили, що лише за один тиждень на Донецькому напрямку наші захисники уразили 3 російські ЗРК "Бук".
  • Один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два – виведені з ладу й не підлягають відновленню.
  • Окрім того, окупанти втратили 2 станції виявлення та цілевказання 9С36.
  • Як горіла російська техніка – дивіться відео.