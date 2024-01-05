Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 790 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, пише 24 Канал.
Зверніть увагу У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
Втрати агресора на ранок 5 січня
- Особового складу – близько 363 070 (+790),
- танків – 6011 (+9),
- бойових броньованих машин – 11142 (+14),
- артилерійських систем – 8604 (+30),
- РСЗВ – 949 (+2),
- засобів ППО – 631 (+1),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
- крилатих ракет – 1786 (+1),
- кораблів / катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40),
- спеціальної техніки – 1313 (+9).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На Донецькому напрямку уразили три російські ЗРК "Бук"
- У ССО повідомили, що лише за один тиждень на Донецькому напрямку наші захисники уразили 3 російські ЗРК "Бук".
- Один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два – виведені з ладу й не підлягають відновленню.
- Окрім того, окупанти втратили 2 станції виявлення та цілевказання 9С36.
- Як горіла російська техніка – дивіться відео.