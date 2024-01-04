Командувач Повітряних сил ЗСУ виклав у своєму телеграмі відео з коротеньким підписом. Ролик – уривок стрічки "У зоні особливої уваги". Пояснюємо, що мав на увазі Микола Олещук.

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Олещук висміяв окупантів

Коротко про Севастополь,

– підписав Олещук відео.

Отже, фільм "У зоні особливої уваги", уривок якого командувач Повітряних сил ЗСУ виклав у мережу, прославляє радянську армію. У цьому уривку Борис Галкін, котрий раніше потрапив до бази "Миротворець", каже, що "замаскований командний пункт знищено".

Можемо припустити, що саме тому Микола Олещук виклав саме цю частину стрічки. З її допомогою командувач Повітряних сил вирішив підтвердити відомості, які опублікував раніше Стратком ЗСУ. Він повідомляв, що у ворога у районі Севастополя мінус командний пункт. Водночас наголошуємо, що іронічний ролик – не офіційна заява.

На кілька слів повернемося до головного героя ролика. Так, Борис Галкін потрапив до "Миротворця" не просто так. Причина – участь у "пропагандистських заходах" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Знищений командний пункт: що відомо

Отже, близько 16:00 4 січня потужні вибухи пролунали на півострові Крим. Їх чули у Севастополі, а також Балаклаві.

А пізніше у Страткомі ЗСУ повідомили, що о 15:00 Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ неподалік Севастополя. Правда, жодних деталей не повідомили.

Джерела 24 Каналу розповіли, що попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці у Севастополі. Там розміщувався підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом. Цікаво, що телеграм-канал "Крымский ветер" також місцем влучання назвав Юхаріну Балку.

Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) у Юхаріній балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні, повідомляють наші підписники,

– написали у повідомленні.

Відомо, що станом на 18:46 туди продовжували з'їжджатися швидкі та пожежники. Місцеві мешканці сповіщали, що чули дуже сильні два вибухи. Вони були настільки потужними, що приватні будинки буквально підскочили.