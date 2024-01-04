Командующий Воздушными силами ВСУ выложил в своем телеграме видео с коротенькой подписью. Ролик – отрывок ленты "В зоне особого внимания". Объясняем, что имел в виду Николай Олещук.

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Олещук высмеял оккупантов

Коротко о Севастополе,

– подписал Олещук видео.

Итак, фильм "В зоне особого внимания", отрывок которого командующий Воздушными силами ВСУ выложил в сеть, прославляет советскую армию. В этом отрывке, ранее попавший в базу "Миротворец" Борис Галкин, говорит, что "замаскированный командный пункт уничтожен".

Можем предположить, что именно поэтому Николай Олещук выложил именно эту часть фильма. С ее помощью командующий Воздушными силами решил подтвердить сведения, опубликованные ранее Стратком ВСУ. Он сообщал, что у врага в районе Севастополя минус командный пункт. В то же время подчеркиваем, что иронический ролик – не официальное заявление.

На несколько слов вернемся к главному герою ролика. Так, Борис Галкин попал в "Миротворец" не просто так. Причина – участие в "пропагандистских мероприятиях" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Уничтоженный командный пункт: что известно

Итак, около 16:00 4 января мощные взрывы прогремели на полуострове Крым. Их слышали в Севастополе и Балаклаве.

А позже в Страткоме ВСУ сообщили, что в 15:00 Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения оккупационных войск недалеко от Севастополя. Правда, никакие детали не сообщили.

Источники 24 Канала рассказали, что предварительно попадание в воинскую часть в Юхариной балке в Севастополе. Там размещалось подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом. Интересно, что телеграм-канал "Крымский ветер" также местом попадания назвал Юхарину Балку.

Одну украинскую ракету вроде бы сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. Сейчас туда поехали скорые и пожарные, сообщают наши подписчики,

– написали в сообщении.

Известно, что по состоянию на 18:46 туда продолжали съезжаться скорые и пожарные. Местные жители сообщали, что слышали очень сильные два взрыва. Они были настолько мощными, что частные дома буквально подскочили.