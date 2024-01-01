Протягом 2023 року ні українські військові, ні російські окупанти не змогли досягти серйозних проривів на фронті. Натомість Сили оборони України можуть похвалитися величезними цифрами знищених ворогів.

Про те, якими були зміни на фронтах російсько-української війни протягом 2023 року – читайте в матеріалі 24 Каналу. Спробуємо разом підбити головні підсумки минулого року у війні.

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Шалені втрати росіян за рік

Можна по-різному оцінювати ситуацію на фронті у 2023 році. З одного боку результати українського наступу влітку не виправдали плани Генерального штабу й багатьох українців, з іншого – за величезною чисельної переваги ворога українські війська таки змогли просунутися на одних ділянках фронту й не дати ворогу досягти успіху на інших.

Протягом 2023 року російсько-українська війна поступово почала переходити до формату позиційної, коли жодна зі сторін не може досягти серйозного прориву. Щоб змінити цю ситуацію, потрібен прорив технологічний.

Рік, що минув, можна назвати успішним для Сил оборони щонайменше в плані знищення ворога. Протягом 2023 року українські військові знищили 253 тисячу 290 окупантів – понад чверть мільйона за один рік!

Цей показник загалом видається чимось неможливим. Та ще більше вас може вразити той факт, що втрати Росії у 2023 році були майже у 2,5 раза більші, ніж у 2022-му. За перший рік повномасштабної війни ворог втратив 106 тисяч 720 військових.

Традиційно найбільших втрат російська армія зазнає в зимовий період. Ключовою причиною цього є той факт, що саме в цей період російські війська переходять до найактивніших наступальних дій, що в рази збільшує їхні втрати. Загалом протягом 2023 року бачимо таку ситуацію:

січень – 21 700,

лютий – 21 470,

березень – 24 100,

квітень – 16 970,

травень – 17 410,

червень – 20 500,

липень – 17 820,

серпень – 16 800,

вересень – 15 080,

жовтень – 22 920,

листопад – 28 550,

грудень – 29 970.



Втрати Росії протягом 2023 року / Інфографіка 24 Каналу

У серпні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповідав, що Кремль у різноманітний спосіб мобілізує близько 20 тисяч нових військових щомісяця. У середньому протягом одного місяця українські військові знищували трохи більше ворогів – по 21 тисячі 107 росіян.

Втім, і під ці умови Кремль, схоже, планує адаптуватися. На початку грудня 2023 року російський диктатор Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності окупаційної армії до 2 мільйонів 209 тисяч осіб. Тобто чисельність армії загалом збільшать на 170 тисяч.

Дуже символічно, що це сталося 1 грудня, тобто одразу ж після листопада – місяця, за який Сили оборони України загалом знищили 28 тисяч 550 окупантів. Цей показник до грудня був рекордом за увесь час. До слова, таку ж саму чисельність військовослужбовців налічують армії Ісландії, Люксембургу, Чорногорії, Естонії, Латвії, Словенії та Албанії разом узяті!

Крім величезної загальної чисельності російських втрат у 2023 році, ці цифри так само здаються неймовірними й у динаміці. ЗСУ протягом минулого року знищували:

щомісяця – 21 тисячу 107 ворогів,

– 21 тисячу 107 ворогів, щодня – 693 ворогів,

– 693 ворогів, щогодини – 28 ворогів,

– 28 ворогів, на знищення 1 ворога в середньому потрібно – 2 хвилини й 7 секунд.

Російські втрати техніки

Звісно ж, величезними втратами живої сили Росія не обмежилася. До "флешмобу" долучилася й ворожа техніка. Загалом протягом 2023 року Сили оборони України знищили:

танки – 2 тисячі 952 одиниці (у 2022 році було 3 тисячі 31),

– 2 тисячі 952 одиниці (у 2022 році було 3 тисячі 31), бойові броньовані машини – 5 тисяч 3 одиниці (у 2022 році було 6 тисяч 84),

– 5 тисяч 3 одиниці (у 2022 році було 6 тисяч 84), артилерійські системи – 6 тисяч 461 одиниця (2 тисячі 21 – у 2022 році),

– 6 тисяч 461 одиниця (2 тисячі 21 – у 2022 році), реактивні системи залпового вогню – 520 одиниць (423 – у 2022 році).

У порівнянні російських втрат техніки помітні чіткі тенденції. Якщо кількість знищеної бронетехніки у 2023 році дещо знизилася, то кількість знищених одиниць ворожої артилерії навпаки лише зростає.

Так, протягом 2023 року ЗСУ знищили на чверть більше реактивної артилерії, ніж у 2022 році. Якщо ж говорити про ствольну артилерію, то показники й зовсім зросли більш як утричі!

Загальні тенденції показують, що у 2023 році війна стає все більш далекобійною. У цьому контексті обидва учасники війни активно нарощують безпілотні літальні комплекси, а Україна навіть почала масштабно виготовляти й застосовувати власну 155-міліметрову САУ "Богдана".

Протягом 2023 року українські військові ледь не щомісяця встановлювали все нові й нові рекорди з кількості знищених російських артилерійських систем. Так, за весь 2022 рік рекордним був жовтень, коли українські військові знищили 333 ворожі системи, а вже в травні 2023 року рекорд побили ледь не удвічі – 553 знищені ворожі артсистеми.

Протягом літа українські воїни щомісяця знищували понад 600 ворожих артилерійських систем. Та рекордним є вересень 2023 року – всього за місяць Сили оборони знищили 947 російських систем.



Російські втрати протягом 2023 року / Інфографіка 24 Каналу

Рік боїв за Бахмут

Мабуть, події, які мали найбільший вплив на фронт російсько-української війни у 2023 році, розгорталися в Бахмуті та його околицях. Тут активні наступальні дії бодай однієї зі сторін не зупинялися практично протягом усього року.

Ще наприкінці 2022 року Росія визначила Бахмут як ключовий напрямок свого наступу на зимову кампанію. Цей наступ тривав аж до весни. За цей час російські війська змогли захопити саме місто, а також його південний (до Курдюмівки та Озарянівки) й північний (Соледарський виступ) фланги.

Вже в травні Бахмутський напрямок був визначений Генеральним штабом як один з трьох ключових для наступу українських військ. Розрахунок був цілком зрозумілим: позиції ворога були абсолютно новими й він не встиг належним чином облаштувати оборону.

У вересні Сили оборони України змогли звільнити Кліщіївку та Андріївку. На жаль, затяжні й важкі штурми призвели до серйозного виснаження українських військ, чим скористався ворог і наприкінці 2023 року пішов у контрнаступ – у цих селах, а також на північному фланзі Бахмута.

Наслідки року боїв за Бахмут: дивіться карту

Літній наступ ЗСУ на Півдні

Ключовим напрямком українського удару у 2023 році був Південь. Тут українські військові пробували пробити оборону ворога на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мета зрозуміла – розірвати сухопутне сполучення росіян з окупованим Кримом.

Наступ розпочався на початку червня. На Мелітопольському напрямку українські війська вдарили в напрямку Роботиного з ціллю першочергово вийти на Токмак. На жаль, ворог зміг вибудувати тут міцну лінію оборони та замінувати всі підступи. Тож наступальна операція завершилася формуванням Роботинського виступу. Під кінець 2023 року росіяни намагалися вибити звідси українські війська.

ЗСУ звільнили Роботине у 2023 році: дивіться карту

Дещо успішнішим був удар на Бердянському напрямку в районі Ремівського виступу. Сили оборони України доволі швидко змогли його "зрізати". Втім, надалі наступ так само загальмував через щільні оборонні позиції росіян і замінування території.

Останніми звільненими населеними пунктами влітку тут стали Старомайорське та Урожайне. На перешкоді до Завітного Бажання стали виснаження українських сил і річка Мокрі Яли. Хоча частина аналітиків стверджували, що саме за цим селом розрахована основна лінія оборони ворога, за якою може початися справжній прорив Сил оборони.

У кінці 2023 року росіяни так само прагнули повернути собі втрачені тут позиції. Для цього ворог атакує Старомайорське з заходу.

Наступ ЗСУ на межі Донеччини й Запоріжжя: дивіться карту

Важкі бої за Мар'їнку

Мар'їнка Донецької області справедливо може претендувати на звання найбільш багатостраждального міста російсько-української війни. Перші бої тут точилися ще у 2014 році, а до 2016 російські війська час від часу вдавалися до спроб захопити частини міста.

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни вдалися до нових спроб окупувати Мар'їнку, втім наткнулися на спротив українських військ. Бої в місті точилися до самого кінця 2023 року.

Мар'їнка є гідним прикладом нескореності українців, які майже 10 років втримували навалу ворога. Наприкінці 2023 року росіяни змогли захопити самі лише руїни, які залишилися від колишнього міста. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські сили зайняли позиції на околицях міста.

Наслідки боїв за Мар'їнку: дивіться карту

Наступ росіян на Авдіївку

Доля Мар'їнки могла б спіткати й Авдіївку. Втім, зважаючи на географію та вибудувану потужну лінію оборони українських військ за межами міста, росіянам зробити цього не вдалося.

Після провальних спроб штурмувати Авдіївку в лоб ще у 2022 році російські війська почали формувати плацдарми для наступу на південних і північних околицях Авдіївки. Час від часу наступальні дії поновлювалися, а після виснаження окупаційних військ знову згасали.

Кульмінація боїв за Авдіївку розпочалась в останньому кварталі 2023 року. Саме на захоплення Авдіївки росіяни кинули основні свої зусилля восени. Та попри всі плани ворога, станом на кінець 2023 року незламні українські військові продовжують мужньо боронити місто від російських окупантів. На жаль, робити це з кожним днем стає все складніше й складніше.

Росіяни тиснуть на Авдіївку: дивіться карту

Наступ на Куп'янськ

Ще однією ключовою ціллю для ворога є Куп'янськ. Стратегічний задум ворога тут очевидний – росіяни прагнуть розділити лінію фронту річкою Оскіл і вдруге окупувати Куп'янськ-Вузловий. Останній до Слобожанського контрнаступу у вересні 2022 року мав стратегічне значення для забезпечення російських окупаційних військ.

Втім, протягом 2023 році успіхи у ворога тут були зовсім незначні – росіяни змогли ліквідувати зовсім мінімальний плацдарм українських військ на лівому березі Осколу західніше від Миколаївки та Лиману Другого.

Станом на кінець року ворог намагається вести штурмові дії з Лиману Першого в бік Синьківки, а також з Орлянки в бік Степової Новоселівки. Плани щодо окупації Куп'янська поки мають не зовсім реалістичний вигляд.

Наступ росіян на Куп'янськ: дивіться карту

Підсумки 2023 року на фронті

Попри величезні втрати росіян, 2023 рік був надзвичайно виснажливим для українських військових. Справедливо все гучніше звучать питання про демобілізацію або бодай ротації тих, хто понад рік бере участь у бойових діях.

Сили оборони України так само зазнали серйозних втрат минулого року. Їх навіть близько неможливо порівняти з втратами росіян, але загибель кожного українського воїна – це величезна трагедія для українських родин і для всієї України.

2023 рік показав, що Росія готова закривати очі на величезні втрати, які становлять чверть мільйона за один лише рік! Ворога нічого не зупинить у його намірах захопити Україну, а минулий рік мав остаточно розвіяти ілюзію швидкої та легкої перемоги для нашої держави.

Перемога можлива лише за умови повної консолідації всього українського суспільства й безперервної роботи, щоб наблизити цю перемогу. Буквально щодня варто пам'ятати про війну й те, яку жертву платять українці за свою Незалежність.



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