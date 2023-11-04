В ефірі 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков сказав, чи має українська САУ "Богдана" перспективи бути поставленою на промислові масштаби.

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Ключові особливості української САУ

"Богдана" – це найкраще, що є з власної артилерії. Альтернатив, на жаль, немає, адже невідомо про існування в Україні іншої 155-мм артилерійської системи власного виробництва.

Щодо відгуків бійців, то все більш ніж добре. Єдиний недолік – це відсутність механізації заряджання. Але розробники неодноразово говорили, що це питання вирішується,

– зазначив Катков.

За його словами, на сайті Президента Україні є фотографія, на якій, ймовірно, видно САУ "Богдана" у новій версії. На ній проглядається механізм, який є або досилачем, або автоматом заряджання як у CAESAR.

Додавання до "Богдани" механізму автоматичного заряджання зробить її дуже подібною на CAESAR. Якщо брати аналогічний механізм як у CAESAR, то він не є чимось надскладним. Система полягає у тому, що у казенній частині гармати є два лотки – один для снаряда, а інший для заряду вишибного. Також у CAESAR є маніпулятор, який пришвидшує шлях до казенної частини.

"Якщо хоча б щось приблизне щодо цих механізованих лотків заряджання з'явиться на "Богдані", то це значно спростить роботу на ній. А інтеграція до неї сучасної системи управління вогнем дозволить керувати нею не виходячи з кабіни. Тоді це буде український CAESAR, який зараз вважається однією з найкращих САУ", – мовив головний редактор Defence Express.

Як удосконалити українську САУ "Богдана": дивіться відео

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