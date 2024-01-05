Внаслідок вогневих уражень наших воїнів один ЗРК знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню. До речі, в ССО показали кадри потужної роботи українських захисників.
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В окупантів ще мінус три ЗРК
Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку окупаційна армія лише за один тиждень втратила 3 зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.
Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілям здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.
Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню. Полювання на ворожі цілі триває!
– наголосили в ССО.
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На Півдні знищили найсучаснішу російську РЛС
- Зауважимо, що напередодні на Херсонщині українські захисники знищили ворожу РЛС "Ястреб-АВ". Її орієнтовна вартість сягає 250 мільйонів доларів.
- Цікаво, що "Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом. Агресор використовує його для розвідки вогневих позицій артилерії.
- Точніше, використовував. Ворожу техніку знищили одразу, щойно міноборони Росії заявило про її передачу до окупаційного війська. Як горів російський "Ястреб" – дивіться відео.