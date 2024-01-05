В результате огневых поражений наших воинов один ЗРК уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению. К слову, в ССО показали кадры мощной работы украинских защитников.

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У оккупантов еще минус три ЗРК

Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении оккупационная армия только за одну неделю потеряла 3 зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.

Выявление и корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по вражеским целям совершили операторы 3-го отдельного полка ССО.

В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению. Охота на вражеские цели продолжается!

– отметили в ССО.

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