В результате огневых поражений наших воинов один ЗРК уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению. К слову, в ССО показали кадры мощной работы украинских защитников.
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У оккупантов еще минус три ЗРК
Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении оккупационная армия только за одну неделю потеряла 3 зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.
Выявление и корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по вражеским целям совершили операторы 3-го отдельного полка ССО.
В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению. Охота на вражеские цели продолжается!
– отметили в ССО.
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Как наши воины поразили технику агрессора: смотрите видео
На Юге уничтожили самую современную российскую РЛС
- Заметим, что накануне в Херсонской области украинские защитники уничтожили вражескую РЛС "Ястреб-АВ". Ее ориентировочная стоимость составляет 250 миллионов долларов.
- Интересно, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом. Агрессор использует его для разведки огневых позиций артиллерии.
- Вернее, использовал. Вражескую технику уничтожили сразу после того, как минобороны России заявило о ее передаче в оккупационное войско. Как горел российский "Ястреб", – смотрите видео.