"Ястреб-АВ" уничтожили сразу как вражеское минобороны заявило о его передаче в оккупационное войско. Кстати, эту РЛС считают самой современной в России.

Кстати говоря Еще 680 оккупантов, 3 ПВО и другая техника: потери врага на 3 января

"Не стали терять времени"

"Силы обороны Юга Украины минуснули 250 миллионов долларов у россиян", – отметили военные.

Рассказали, что контрбатарейную РЛС "Ястреб-АВ" точно уничтожили в Херсонской области.

Только утром минубийств России заявило о передаче ее в войска. Мы не стали терять время,

– подчеркнули в Силах обороны.

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Как уничтожили вражеский "Ястреб": смотрите видео

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Это самая современная российская РЛС

Заметим, что накануне, 2 января, в ССО сообщили, что на Юге уничтожили 1К148 "Ястреб-АВ".

Российский комплекс артиллерийской разведки обнаружил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО во время разведки.

Операторы ССО вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS.

В результате поражения российский "Ястреб" уничтожен.