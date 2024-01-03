В общем, с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла 361 500 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.
Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022: итоги года на фронте
Актуальная статистика потерь России
- Личного состава – около 361 500 (+680),
- танков – 5990 (+0),
- боевых бронированных машин – 11107 (+7),
- артиллерийских систем – 8546 (+15),
- РСЗО – 945 (+0),
- средств ПВО – 629 (+3),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),
- крылатых ракет – 1783 (+73),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11391 (+26),
- специальной техники – 1298 (+14).
Потери агрессора / Инфографика Генштаба ВСУ
Украинские защитники уничтожили самую современную российскую РЛС
- Вечером 2 января в ССО сообщили, что воины уничтожили вражеский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ".
- Его наши защитники обнаружили во время разведки на Южном направлении.
- Далее операторы ССО вместе с подразделением Сил обороны скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS.
- Интересно, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используется для разведки огневых позиций артиллерии.