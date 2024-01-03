В общем, с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла 361 500 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

Личного состава – около 361 500 (+680),

танков – 5990 (+0),

боевых бронированных машин – 11107 (+7),

артиллерийских систем – 8546 (+15),

РСЗО – 945 (+0),

средств ПВО – 629 (+3),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),

крылатых ракет – 1783 (+73),

кораблей/катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11391 (+26),

специальной техники – 1298 (+14).

Потери агрессора / Инфографика Генштаба ВСУ

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