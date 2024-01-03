В общем, с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла 361 500 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

Обратите внимание В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022: итоги года на фронте

Актуальная статистика потерь России

  • Личного состава – около 361 500 (+680),
  • танков – 5990 (+0),
  • боевых бронированных машин – 11107 (+7),
  • артиллерийских систем – 8546 (+15),
  • РСЗО – 945 (+0),
  • средств ПВО – 629 (+3),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),
  • крылатых ракет – 1783 (+73),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11391 (+26),
  • специальной техники – 1298 (+14).

Потери России на утро 3 январяПотери агрессора / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские защитники уничтожили самую современную российскую РЛС

  • Вечером 2 января в ССО сообщили, что воины уничтожили вражеский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ".
  • Его наши защитники обнаружили во время разведки на Южном направлении.
  • Далее операторы ССО вместе с подразделением Сил обороны скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS.
  • Интересно, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используется для разведки огневых позиций артиллерии.