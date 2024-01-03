Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 361 500 особового складу. Варто додати, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

До теми ЗСУ знищили найсучаснішу російську РЛС: її лише нещодавно відправили на війну

Актуальна статистика втрат Росії

  • Особового складу – близько 361 500 (+680),
  • танків – 5990 (+0),
  • бойових броньованих машин – 11107 (+7),
  • артилерійських систем – 8546 (+15),
  • РСЗВ – 945 (+0),
  • засобів ППО – 629 (+3),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
  • крилатих ракет – 1783 (+73),
  • кораблів /катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),
  • спеціальної техніки – 1298 (+14).

Втрати Росії на ранок 3 січняВтрати агресора / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники знищили найсучаснішу російську РЛС