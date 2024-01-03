Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 361 500 особового складу. Варто додати, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Особового складу – близько 361 500 (+680),

танків – 5990 (+0),

бойових броньованих машин – 11107 (+7),

артилерійських систем – 8546 (+15),

РСЗВ – 945 (+0),

засобів ППО – 629 (+3),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),

крилатих ракет – 1783 (+73),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),

спеціальної техніки – 1298 (+14).

Втрати агресора / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники знищили найсучаснішу російську РЛС