Спочатку відео з результативною роботою наших захисників опублікували у мережі. А потім відповідну інформацію підтвердили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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Результативна робота HIMARS
Як зауважили наші військові, екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку виявили 1К148 "Ястреб-АВ". Це – комплекс артилерійської розвідки.
Тож, оператори Сил спеціальних операцій спільно з дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували вогонь HIMARS по цілі ворога.
Унаслідок вогневого ураження комплекс "Ястреб-АВ" противника знищено,
– підкреслили захисники.
Відомо, що влучного удару по "Ястреб-АВ" вдалося завдати завдяки розвідувальному безпілотнику. Останній слідкував за ворогом. Уразили цей комплекс з допомогою двох ракет, випущених з РСЗВ.
Наші військові знищили РЛС "Ястреб-АВ": дивіться відео
Що відомо про "Ястреб-АВ"
Сама РЛС "Ястреб-АВ" особлива тим, що здатна відстежувати траєкторію ракет в автоматичному режимі, а також обчислювати точні координати позицій артилерії. Відповідні дані отримує артилерія задля завдання ураження позицій противника.
Цікаво, що зранку 2 січня російські ЗМІ, посилаючись на міноборони країни-агресорки, сповіщали, що "Ястреб-АВ" отримали окупаційні війська. Цікаво, що раніше про використання відповідної РЛС російські загарбники не повідомляли. А випробування цієї системи завершилися або наприкінці 2021 або на початку 2022 року.
Втрати ворога ростуть
- Звернімо увагу на статистику втрат ворога, якою зранку 2 січня поділилися у Генштабі ЗСУ. Відомо, що за минулу добу вдалося ліквідувати 810 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення – 360 820 бійців так званої "другої армії світу".
- На брухт перетворили 5990 танків, 11 100 бойових броньованих машин, 8351 артилерійську систему, 945 РСЗВ, а також 626 засобів ППО.
- Крім того, ворог не дорахується 329 літаків, 324 гелікоптерів, 6710 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1710 крилатих ракет, 23 суден, 1 підводного човна, 11 365 автомобілів і автоцистерн, а також 1284 одиниць спеціальної техніки.