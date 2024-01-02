Спочатку відео з результативною роботою наших захисників опублікували у мережі. А потім відповідну інформацію підтвердили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Результативна робота HIMARS

Як зауважили наші військові, екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку виявили 1К148 "Ястреб-АВ". Це – комплекс артилерійської розвідки.

Тож, оператори Сил спеціальних операцій спільно з дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували вогонь HIMARS по цілі ворога.

Унаслідок вогневого ураження комплекс "Ястреб-АВ" противника знищено,

– підкреслили захисники.

Відомо, що влучного удару по "Ястреб-АВ" вдалося завдати завдяки розвідувальному безпілотнику. Останній слідкував за ворогом. Уразили цей комплекс з допомогою двох ракет, випущених з РСЗВ.

Наші військові знищили РЛС "Ястреб-АВ": дивіться відео

Що відомо про "Ястреб-АВ"

Сама РЛС "Ястреб-АВ" особлива тим, що здатна відстежувати траєкторію ракет в автоматичному режимі, а також обчислювати точні координати позицій артилерії. Відповідні дані отримує артилерія задля завдання ураження позицій противника.

Цікаво, що зранку 2 січня російські ЗМІ, посилаючись на міноборони країни-агресорки, сповіщали, що "Ястреб-АВ" отримали окупаційні війська. Цікаво, що раніше про використання відповідної РЛС російські загарбники не повідомляли. А випробування цієї системи завершилися або наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

Втрати ворога ростуть