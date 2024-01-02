З 24 лютого 2022 року навічно припинили воювати 360 820 російських солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже встановити їх через інтенсивні бойові дії важко.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 5990 (+7);

бойових броньованих машин – 11100 (+13);

артилерійських систем – 8531 (+49);

РСЗВ – 945 (+2);

засоби ППО – 626 (+1);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53);

крилаті ракети – 1710 (+1);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11365 (+35);

спеціальна техніка – 1284 (+7).



Втрати ворога 2 січня 2024 року

Останні втрати Росії на війні в Україні