Він у Бєлгороді працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Проте, очевидно, в окупанта там не склалась робота.

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Розвідка розповіла, кого "бавовна" знищила в Росії

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенантам Міхаіла Конопіцина,

– розповіли у розвідці.

За її даними, ворога відправили у Бєлгород у листопаді 2023 року, щоб він працював у складі воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта Росії. Як виявилось, він виконував свої обов'язки не надто довго.

Перед тим окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Довідка. У Бєлгороді 30 грудня 2023 року лунали вибухи, виднівся стовп чорного диму. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що це робота Сил оборони та безпеки.

Втрати ворога на війні в Україні

З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні: