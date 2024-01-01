Он в Белгороде работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Однако, очевидно, у оккупанта там не сложилась работа.

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Разведка рассказала, кого "хлопок" уничтожил в России

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам России ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин,

– рассказали в разведке.

По ее данным, врага отправили в Белгород в ноябре 2023 года, чтобы он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Как оказалось, он выполнял свои обязанности не слишком долго.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Справка. В Белгороде 30 декабря 2023 года раздавались взрывы, виднелся столб черного дыма. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа Сил обороны и безопасности.

Потери врага на войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине: