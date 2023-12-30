Телеграмм-каналы сообщают, что в Белгороде раздались взрывы. Известно о нескольких попаданиях, передает 24 Канал .

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На месте столб черного дыма

Сначала в русском Белгороде слышали взрывы. Позже после этого начали писать о том, что на месте попаданий виднеется черный дым. Вероятно, российское ПВО пыталось сбить неизвестную воздушную цель в небе, но получилось неудачно.

Обратите внимание! Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры города.

Российские паблики пишут, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых. Также телеграмм-каналы пишут, что есть попадания в жилищный сектор.

Подробности будут известны впоследствии.

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