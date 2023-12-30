Телеграмм-каналы сообщают, что в Белгороде раздались взрывы. Известно о нескольких попаданиях, передает 24 Канал .
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На месте столб черного дыма
Сначала в русском Белгороде слышали взрывы. Позже после этого начали писать о том, что на месте попаданий виднеется черный дым. Вероятно, российское ПВО пыталось сбить неизвестную воздушную цель в небе, но получилось неудачно.
Российские паблики пишут, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых. Также телеграмм-каналы пишут, что есть попадания в жилищный сектор.
Подробности будут известны впоследствии.
В Белгороде пожар: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
- Ночь на 30 декабря оказалась тревожной для россиян. оккупанты жаловались на взрывы сразу в 5 областях и заявляли об атаке беспилотников. Как сообщили источники 24 Канала , под ударом оказались военные объекты на территории России. В общей сложности было выпущено более 70 беспилотников. Стоит отметить, что это произошло в следующую ночь после массированной атаки врага по Украине.
- В сети сообщали, что взрывы раздавались в 5 областях : Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Московской. Российские минобороны традиционно отчитались об успешной работе противовоздушной обороны и заявили о сбитии 32 беспилотников.
- Однако в России отмечают, что сбивают дроны бортами своих кораблей и техникой, так что доверять вражеским сообщениям не стоит.