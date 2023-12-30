Как сообщили источники 24 Канала, под ударом оказались военные объекты на территории России. Всего было выпущено более 70 беспилотников.

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В сети сообщали, что взрывы раздавались в 5 областях: Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Московской области. Российское минобороны традиционно отчиталось об "успешной работе ПеВеО" и заявило о якобы сбивании 32 беспилотников.

Однако стоит учитывать, что оккупанты "сбивают" дроны и ракеты бортами собственных кораблей и техникой, поэтому сообщения об "успешном отражении атаки" могут быть очередной выдумкой.

Ссылаясь на собственные источники, РБК-Украина также сообщает, что громче всего было в Брянске. В СМИ заявляют, что там группа БПЛА якобы атаковала завод "Кремний Эл". Это один из крупнейших производителей электроники для российской военной техники. На этом заводе производятся, в частности, ракеты большой дальности и системы ПВО "Панцирь".

На взрывы в России стали жаловаться с вечера 29 декабря. Сначала оккупанты заявляли о "громких хлопках" на Белгородщине, а чуть позже – тревожно было и в Брянской области.

Взрывы в России: последние новости