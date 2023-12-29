Об этом говорят в местных телеграм-каналах. Россияне жалуются, что в регионе громко.

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В Брянске громко бахает

Россияне в лучших традициях продолжают оперативно снимать происходящее. Они делятся как с роликами с камер наблюдения, так и снятыми со смартфонов. На них можно услышать очень громкие взрывы.

Позже губернатор Брянской области Богомаз решил хоть немного успокоить население. Уверял, что над регионом якобы работает ПВО.

Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа,

– отметил он.

К слову, россияне, выбежавшие во двор, чтобы посмотреть, что же это происходит, сняли на видео дрон. Сначала они жаловались, что что-то гудит у них над головами. А потом таки сняли БПЛА. Последний спокойно и уверенно полетел дальше в своих делах.