О ситуации в регионе рассказывают местные телеграм-каналы. Жители региона жалуются, что в Белгороде происходит "жесть".

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Что известно о ситуации в Белгороде

Итак, местные в 22:02 начали писать, что над областью "громко". Уточнили, что же происходит. А уже через несколько минут заботливые россияне выложили видео, на котором можно было эти самые "хлопки" услышать. Их сопровождало завывание сигнализации.

Звуки громкие. И они напоминают работу ПВО. Сами же россияне, не подбирая слов, жаловались на то, что "до**я летит". Позже сами телеграм-каналы начали писать, что, предварительно, работает ПВО. Громкие взрывы в регионе обильно приправлены звуками сигнализаций. Жителям в Белгороде очень неспокойно.

В Белгороде громкие взрывы: смотрите видео

Жители также выложили в сеть фото с обломками, лежащими посреди улиц. Доподлинно неизвестно, что это. Можно было бы пошутить, что это камни падают, но нет. Уже в 22:32 местные жители начали жаловаться на отключение водоснабжения на некоторых улицах.

Между тем, некоторые жители решили покрывать свои автомобили покрывалами. Мол, это убережет их от падения обломков. Можно еще попытаться зонтик раскрыть. Результат будет такой же, но будет выглядеть более эффектно.

По большей части на видео можно только услышать звуки взрывов. На редких кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть яркое зарево и густой серый дым, поднимающийся в небо.

Последствия "хлопков" в Белгороде / Фото из телеграм-каналов

Вскоре отчитался так называемый губернатор Белгородской области Гладков. Он заверил, что в регионе работала система ПВО.

Сбили несколько воздушных целей на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия,

– говорит он.

Позже отчиталось русское минобороны. Заверило, что над Белгородской областью якобы уничтожено 13 реактивных снарядов залпового огня.