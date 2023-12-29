Про ситуацію в регіоні розповідають місцеві телеграм-канали. Мешканці регіону скаржаться, що в Бєлгороді відбувається "жесть".

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Що відомо про ситуацію у Бєлгороді

Отже, місцеві о 22:02 почали писати, що над областю "громко". Зазначили, що уточнятимуть, що ж відбувається. А вже через кілька хвилин турботливі росіяни виклали відео, на якому можна було ці самі "хлопкі" почути. Їх супроводжувало завивання сигналізації.

Звуки гучні. І нагадують вони роботу ППО. Самі ж росіяни, не добираючи слів, бідкалися на те, що "до**я летіт". Пізніше самі ж телеграм-канали почали писати, що, попередньо, працює ППО. Гучні вибухи у регіоні щедро приправлені звуками сигналізацій. Мешканцям у Бєлгороді вкрай неспокійно.

У Бєлгороді гучні вибухи: дивіться відео

Мешканці також виклали у мережу фото з уламками, які лежать посеред вулиць. Достеменно невідомо, що це. Можна було б пожартувати, що це камені падають, але ж ні. Вже о 22:32 місцеві мешканці почали бідкатися на відключення водопостачання на деяких вулицях.

Тим часом деякі мешканці вирішили вкривати свої автомобілі покривалами. Мовляв, це вбереже їх від падіння уламків. Можна ще спробувати парасольку розкрити. Результат буде такий же, але матиме ефектніший вигляд.

Здебільшого на відео можна лише почути звуки вибухів. На рідкісних кадрах, які виклали у мережу, можна побачити яскраву заграву та густий сірий дим, який здіймається у небо.

Наслідки "хлопків" у Бєлгороді / Фото з телеграм-каналів

Невдовзі відзвітував так званий губернатор Бєлгородської області Гладков. Він запевнив, що в регіоні працювала система ППО.

Збили кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточняють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий і один постраждалий. Інформація уточнюється. Виїхав на місце події,

– каже він.

Пізніше відзвітувало російське міноборони. Запевнило, що над Бєлгородською областю буцімто знищили 13 реактивних снарядів залпового вогню.