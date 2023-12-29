В ночь на 29 декабря оккупанты выпустили 110 целей по украинским городам. В этом материале 24 Канал собрал радостные сообщения гражданских вражеского государства, в которых они злорадствуют количеству запущенных ракет и смерти украинцев.

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Реакция россиян на массированный удар

Большее количество комментариев в телеграм-каналах оккупантов было посвящено именно тому, что этот обстрел был накануне Нового Года – то есть для них он был "праздничным". Можно было найти такое в переписках:

"С грядущим!"

"Славно!"

"Мало будет";

"Вот это налет, класс!"

"С Новым Годом, Украина!"

"Лучше каждый день";

"Эб**ь фейерверк";

"Веселая коляда".

Радость россиян из-за массированного обстрела / Скриншоты из телеграм-каналов

Очевидно, в этом году праздничный стол для оккупантов недоступен из-за растущей инфляции и проблемы с экономикой. Наконец рост цен начал перегонять суммы "гробовых", которые выплачивал Кремль родным "200-м" русских солдат с начала вторжения.

Поэтому единственным интересным и дешевым зрелищем, которым могут насладиться граждане государства-агрессора, являются массированные обстрелы по Украине. Цинизм в таком "мировоззрении", конечно, зашкаливает, но вряд ли кого-то удивляет.

Граждане России радуются атаке на Украину / Скриншоты из телеграм-каналов

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