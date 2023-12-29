Соответствующее заявление утром 29 декабря сделал глава МИД Дмитрий Кулеба после массированного ночного удара. Очевидно, он апеллировал, в частности, к недавней статьи The New York Times, в которой говорится о "готовности Москвы к диалогу".
Смотрите также Во время ракетной атаки на Украину воздушное пространство Польши пересекло неизвестный объект
"Хочу, бы эти звуки услышали все"
По словам министра, пострадал в результате атаки российских захватчиков: роддом, школы, больницы, жилые районы и коммерческие объекты. Он отметил, что утро было для каждого украинца неспокойным, Запад должен продолжать поддержку.
Миллионы украинцев очнулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине услышал весь мир. Во всех крупных столицах, штабах и парламентах, сейчас обсуждающих дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об "усталости" или о том, что Россия якобы готова к "переговорам".
Как отметил Кулеба, именно звуки взрывов, а не намеки на "переговоры", являются тем, что хочет донести Кремль.
"Нашим единственным коллективным ответом может и должно быть продолжение, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", – добавил руководитель МИД.
Смотрите также Атака по Киеву: количество пострадавших выросло до 28, погибший
Больше об атаке на Украину
- Президент Владимир Зеленский также комментировал этот массированный обстрел. Он констатировал, что хотя Россия выпустила 110 воздушных целей, но большую часть из них сбили украинские системы ПВО.
- В частности, речь идет о "Кинжалах", С-300, крылатых ракетах, беспилотниках и Х-101/Х-505, которые оккупанты запустили из стратегических бомбардировщиков и в результате были повреждены гражданские объекты.
- "Мы обязательно ответим террористам на их удары, будем бороться, чтобы обеспечить безопасность. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – акцентировал глава нашего государства.
- Уточним, что взрывы слышали в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и других регионах. По состоянию на 12:30, 29 декабря информация о погибших и пострадавших обновляется, однако известно о жертвах в Днепре, столице и Львове.