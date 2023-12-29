Відповідну заяву вранці 29 грудня зробив голова МЗС Дмитро Кулеба після масованого нічного удару. Очевидно, він апелював, зокрема, до нещодавньої статті The New York Times, у якій йдеться про "готовність Москви до діалогу".

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"Хочу, би ці звуки почули всі"

За словами міністра, постраждав внаслідок атаки російських загарбників: пологовий будинок, школи, лікарні, житлові райони та комерційні об'єкти. Він наголосив, що ранок був для кожного українця неспокійним, Захід повинен продовжувати підтримку.

Мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я б хотів, щоб ці звуки вибухів в Україні почув увесь світ. У всіх великих столицях, штабах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" або про те, що Росія нібито готова до "переговорів".

Як зазначив Кулеба, саме звуки вибухів, а не натяки на "переговори" є тим, що хоче донести Кремль.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і має бути продовження, потужна та довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", – додав керівник МЗС.

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