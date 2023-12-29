За попередніми даними, травмувалися люди у декількох районах української столиці. На місцях уже працюють оперативні служби.

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У Києві постраждали люди після атаки

Зверніть увагу! Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що, за попередніми даними, в столиці вже 17 постраждалих. За його словами, інформація уточнюється та оновлюється.

До цього Віталій Кличко повідомляв, що наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що відомо про 5 постраждалих у столиці. Усіма ними наразі вже опікуються медичні працівники.

У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох – у Шевченківському,

– написав він.

Крім того, про поранених у Києві повідомив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він написав, що, попередньо, у Подільському районі багато постраждалих.

Віталій Кличко також сказав, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей уже дістали. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

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