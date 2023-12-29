Вибухи у столиці підтвердив мер Віталій Кличко. Він повідомив, що це наслідок роботи протиповітряної оборони.

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"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", – написав мер.

В Київській обласній військовій адміністрації теж повідомили про роботу сил ППО та закликали до інформаційної тиші на момент атаки.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників", – ідеться у повідомленні.

Там закликали громадян подбати про власну безпеку: перебувати в укриттях, чи принаймні дотримуватися правила "двох стін".

Важливо! Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Зафіксовані пуски крилатих ракет з російських літаків Ту-95МС.