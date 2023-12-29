За попередніми даними в українській столиці є й загоряння багатоповерхівки. На місце уже прибули спеціальні екстрені служби.

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У Києві після пожежі спалахнула багатоповерхівка

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах.

Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється,

– написав він.

Крім того, про пожежу в Києві повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Подільському районі палає складське приміщення. Мер української столиці також зауважив, що всі служби уже працюють на місці подій.

Сергій Попко також додав, що у Подільському районі внаслідок атаки, за попередніми даними, є поранені. Він наголосив, що інформація ще уточнюється, а всі служби слідують на місце подій.

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