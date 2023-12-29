За попередніми даними в українській столиці є й загоряння багатоповерхівки. На місце уже прибули спеціальні екстрені служби.
До теми Росіяни здійснили пуски крилатих ракет з Ту-95МС
У Києві після пожежі спалахнула багатоповерхівка
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах.
Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється,
– написав він.
Крім того, про пожежу в Києві повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Подільському районі палає складське приміщення. Мер української столиці також зауважив, що всі служби уже працюють на місці подій.
Сергій Попко також додав, що у Подільському районі внаслідок атаки, за попередніми даними, є поранені. Він наголосив, що інформація ще уточнюється, а всі служби слідують на місце подій.
В столиці чули потужні вибухи
- Російські загарбники зранку 29 грудня здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зрештою повітряна тривога почала лунати по всій території України.
- Уже о 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це працює українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- В Київській обласній військовій адміністрації теж повідомили про роботу сил ППО та закликали до інформаційної тиші на момент атаки.