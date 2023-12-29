По предварительным данным, в украинской столице есть и возгорание многоэтажки. На место уже прибыли специальные экстренные службы.
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В Киеве после пожара вспыхнула многоэтажка
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки по столице зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах.
Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется,
– написал он.
Кроме того, о пожаре в Киеве сообщил и мэр Виталий Кличко. Он отметил, что в Подольском районе горит складское помещение. Мэр украинской столицы отметил, что все службы уже работают на месте событий.
Сергей Попко также добавил, что в Подольском районе в результате атаки, по предварительным данным, есть раненые. Он подчеркнул, что информация еще уточняется, а все службы следуют на место происшествия.
Городской глава Киева Виталий Кличко также сообщил, что в настоящее время 7 госпитализированы в столице. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.
До этого он сообщал, что известно о 5 пострадавших в столице. О всех них сейчас заботятся медицинские работники.
"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – написал он.
Кроме того, о раненых в Киеве сообщил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он написал, что предварительно в Подольском районе много пострадавших.
Виталий Кличко также сказал, что ориентировочно три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек уже освободили. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3 000 квадратных метров. Есть много раненых, количество уточняется.
В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Обнаружен один пострадавший,
– написал Попко.
Он также отметил, что в Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно обнаружено 6 пострадавших.
"В Дарницком районе, на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без возгорания. Информация о пострадавших выясняется", – отметил он.
Далее Попко отметил, что в Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о потерпевших выясняется.
В столице слышали мощные взрывы
- Российские захватчики утром 29 декабря совершили пуск крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В конце концов, воздушная тревога начала раздаваться по всей территории Украины.
- Уже в 7:30 в Киеве раздались мощные звуки взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что это работает украинская противовоздушная оборона по враждебным объектам.
- В Киевской областной военной администрации тоже сообщили о работе сил ПВО и призвали к информационной тишине на момент атаки.