По предварительным данным, в украинской столице есть и возгорание многоэтажки. На место уже прибыли специальные экстренные службы.

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В Киеве после пожара вспыхнула многоэтажка

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки по столице зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах.

Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется,

– написал он.

Кроме того, о пожаре в Киеве сообщил и мэр Виталий Кличко. Он отметил, что в Подольском районе горит складское помещение. Мэр украинской столицы отметил, что все службы уже работают на месте событий.

Сергей Попко также добавил, что в Подольском районе в результате атаки, по предварительным данным, есть раненые. Он подчеркнул, что информация еще уточняется, а все службы следуют на место происшествия.

Городской глава Киева Виталий Кличко также сообщил, что в настоящее время 7 госпитализированы в столице. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.

До этого он сообщал, что известно о 5 пострадавших в столице. О всех них сейчас заботятся медицинские работники.

"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – написал он.

Кроме того, о раненых в Киеве сообщил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он написал, что предварительно в Подольском районе много пострадавших.

Виталий Кличко также сказал, что ориентировочно три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек уже освободили. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3 000 квадратных метров. Есть много раненых, количество уточняется.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Обнаружен один пострадавший,

– написал Попко.

Он также отметил, что в Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно обнаружено 6 пострадавших.

"В Дарницком районе, на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без возгорания. Информация о пострадавших выясняется", – отметил он.

Далее Попко отметил, что в Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о потерпевших выясняется.

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