Про інцидент повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

Дивіться також Наймасованіша атака з повітря: скільки ракет та дронів знищили сили ППО

Повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт

У ЗС Польщі повідомили, що зранку 29 грудня у їхній повітряний простір з боку України увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Його було видно на радарах ППО, однак згодом сигнал зник.

Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об'єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил мобілізував наявні сили та засоби,

– повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Жителі Люблінщини бачили об'єкт у небі

Радіо RMF повідомило, що жителі ґміни Долгобичув на Люблінщині бачили у небі невідомий об'єкт в момент, коли за ним спостерігали сили ППО.

Свідки повідомляють, що чули сильний шум та свист. Цей об'єкт був схожим на ракету та рухався на захід.

Згодом стало відомо, що невідомий об'єкт бачили багато жителів Грубешівського, Томашовського та Замоського повітів.

Польська поліція шукає об'єкт, який міг впасти

Наразі солдати та поліцейські проводять пошуки ймовірного об'єкта в районі ґміни Комарув – міста на південний схід від Замосця.

Пошуки ракети продовжуються. Жителі Соснови-Дембової та Крачова бачили, як щось летіло – за їхніми словами, це була ракета, ніби вона летіла на північ,

– розповіла журналісту RMF FM бургомістр ґміни Комарув Веслава Сеньковська.

Вона додала, що до операції залучені офіцери у формі та з великою кількістю техніки.

Пошуки продовжуються, дрони перевіряють і спостерігають. Тепер вони переміщаються в іншу частину, північно-східну,

– сказала вона.

Однак жодної інформації про вибух не було. Тож RMF припустило, що це могло бути "лише миттєве порушення нашого повітряного простору і цей невпізнаний об’єкт повернувся в Україну".

Ми знаходимося в постійному контакті з жандармерією та Головним управлінням поліції. Ми отримали інформацію про те, що невідомий об'єкт з'явився на радарі біля Грубешува, а потім зник. У нас немає підтвердження того, що він упав у нашому воєводстві,

– повідомив Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський.

Варто зазначити, що це неподалік Пшеводова, де рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з боку України.