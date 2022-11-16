У матеріалі 24 каналу зібрали все, що відомо про падіння російських ракет, яке сталося під час масованого удару по Україні, у Пшеводові, що у Грубешівському районі. Розповідаємо, що сталося та як на це відреагували у самій країні, а також усьому світі.

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Ракети впали поблизу кордону з Україною

Самі повідомлення про вибух надійшли близько 15:40. Тоді з'явилася інформація про раптовий вибух трактора, який в'їхав на платформу на мостових терезах. Згодом уже надійшли дані, що його могло спричинити падіння російських ракет.



У Польщі впали російські ракети / Фото з телеграм-каналів

Невдовзі у мережу виклали відео, на якому можна побачити місце влучання. На ролику видно, що утворилася воронка. Поруч із нею лежить перекинутий трактор. Згідно з інформацією, яка надходила раніше, стався інцидент на території ферми, на зерносушилці.

Наслідки падіння російських ракет у Польщі: дивіться відео

Додамо, що село Пшеводів розташоване у Люблінському воєводстві. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями.

Де розташоване село Пшеводів, в якому впали ракети: дивіться на карті

Як на падіння ракет відреагували у Польщі

Згодом у МЗС Польщі підтвердили падіння ракети російського виробництва. Снаряд забрав життя двох мирних мешканців. Це стало причиною виклику міністром закордонних справ Збігнєвом Рау посла Росії для пояснень.

Тоді ж прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. За його словами, невдовзі оприлюднять інформацію щодо падіння ракети. Водночас він закликав не публікувати у мережі повідомлення, які ще не отримали підтвердження.

У Польщі ухвалили рішення привести війська у бойову готовність. Крім того, Анджей Дуда скликав Радбез, а також наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО.

Нагадаємо, що згідно з 4 статтею НАТО передбачені консультації. Їх проводитимуть у випадку, якщо одна з країн-членів оголосить про загрозу своєї територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеку будь-якої зі сторін.

Додамо, що 5 стаття підкреслює: збройний напад на одну з країн Альянсу, вважатиметься збройним нападом на усіх. Саме тому зараз проводять ретельне вивчення доказів.

Глава держави також провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Після цього він зателефонував до Володимира Зеленського. Також президент Польщі поспілкувався з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Реакція Зеленського на падіння російських ракет

За словами президента України, Росія не обмежиться кордонами лише нашої держави. І про це він попереджав неодноразово. Він також пригадав, що російські ракети не вперше порушують повітряний простір інших країн – такий випадок вже було зафіксовано у Молдові.

Сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів,

– сказав він.

Глава держави додав, що Польща, країни Балтії – лише питання часу для ворога. Тож, за його словами, терориста потрібно поставити на місце. Адже чим довше Росія відчуває свою безкарність, тим більше буде загроз для тих, куди можуть долетіти ракети з країни-агресорки.

Зеленський закликав до дій. Він підкреслив, що "цей ракетний удар завдали по колективній безпеці, це дуже суттєва ескалація".

Що кажуть про причетність до удару Росії

У США озвучили про початок розслідування падіння ракет у Польщі. На цьому наголосили як у Білому домі, так і у Держдепі. Вашингтон прагне з'ясувати, чи було це випадковістю, чи Росія спланувала атаку по країні-члену НАТО навмисно.

Невдовзі лідери G7 провели екстрену нараду, пов'язану з російськими ракетами, що впали на території Польщі. Після неї президент США Джо Байден заявив, що снаряди навряд чи запустили з території Росії. Він зауважив, що доказом цього є траєкторія польоту ракет. Але, за словами глави держави, наразі ще рано розкривати усі деталі, адже досі триває розслідування.

Сам президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що не має доказів того, "хто запустив ракету". Водночас він припустив, що це міг бути снаряд російського виробництва. Нагадаємо, що на цьому наголошували також у МЗС країни.

Наразі ми не маємо переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. Ведуться розслідування. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва,

– сказав президент.

Він також у своїй заяві висловив співчуття сім'ям двох громадян Польщі, котрі загинули від вибуху ракети. За словами глави держави, вона впала за 6 кілометрів від польсько-українського кордону.

Реакція Росії та пропагандистів

Деякі пропагандистські ЗМІ посилаються на міноборони Росії. Мовляв, у відомстві звинувачення називають "відкритою провокацією". Ба більше, окупанти переконують, що "жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було". Тим часом Маргарита Симоньян заявила, що "тепер і у Польщі з'явилася своя Бєлгородська область".

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