Український лідер зауважив, що дехто прокинувся лише зараз. Тим часом вся Україна прокинулася у ніч на 24 лютого від ракетних ударів. Загинули тисячі українців.

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Зеленський наголосив, що увечері 15 листопада він заслухав доповідь командувача Повітряних сил.

Я не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. В мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов,

– заявив український лідер.

Президент розповів, що упродовж ночі провів розмови зі світовими лідерами. Зеленський наголосив, що чимало деталей, про які мовилося, – непублічні.