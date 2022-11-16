ППО збила понад 70 ракет. Відтак Україна хотіла почути від партнерів, що наші війська – молодці. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

Важливо Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар, – Зеленський про Польщу

Зеленський наголосив, що ще з 10 жовтня хотів почути позитивну відповідь Альянсу щодо масованих атак. Очікував, що скличуть терміновий саміт НАТО.

Ми просили закрити небо, цього не відбулось. Тому, хтось зараз прокинувся? Ми прокинулись, ви пам'ятаєте, коли...від цих ракетних ударів,

– сказав президент.