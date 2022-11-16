Про це він написав у своєму твітері, пояснюючи ситуацію довкола падіння ракети у Пшеводові. За словами глави держави, розслідування не виявило ознак навмисного нападу на Польщу.

Читайте також Падіння російських ракет у Польщі: усе, що відомо про атаку 15 листопада

Це таки могла впасти ракета української ППО

За словами політика, ймовірно, що на територію Польщі впала ракета типу С-300 російського виробництва. Водночас відсутні докази того, що її запустила саме російська сторона.

Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі,

– додав він.

Водночас він зазначив, що Польща безпосередньо контактує зі своїми союзниками у НАТО. Дуда підкреслює, що прямих доказів, які б свідчили про напад на країну, немає.

Він також звернувся до громадян Польщі. Їх він попрохав не переживати через збільшення присутності військових у східній частині країни.

"Ми ухвалили це рішення свідомо. Будь ласка, зберігайте спокій – наша безпека гарантована", – підкреслив Дуда.

Польщу непокоїть масована атака

Під час Радбезу Анджей Дуда додав, що Польща має справу з надзвичайними подіями. Вони, не складно зрозуміти, пов'язані з масованим нападом Росії на Україну. За словами президента, "величезна частина ракет була випущена у бік Заходу України".

Водночас він додав, що президент США Джо Байден заявив про підтримку Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що сили НАТО та підрозділи країни приведені у бойову готовність. І, наголосив він, у керівництва держави не було жодних сумнівів, що на цей крок потрібно було піти, щоб гарантувати безпеку Польщі та її мешканцям.

Що кажуть експерти про ракети

Аналітики з проєкту Ukraine Weapons Tracker проаналізували фото уламків ракети, яка впала у Польщі та порівняли їх. Згідно з наявними даними, фрагменти належать твердопаливному двигуну 48Д6 від ракети серії 5В55 системи ППО С-300. Саме ці системи наша держава використовує для знищення ворожих об'єктів у небі.

Тож з високою ймовірністю таки стався трагічний випадок. Водночас його можна було б уникнути, якби російські військові не завдавали масованих, та й одиничних, ракетних ударів у XXI столітті по самісінькому серцю Європи.