США повністю довіряють розслідуванню польського уряду. Про це заявила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон.

До речі Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування падіння ракет у Польщі

За її словами, американці не випереджатимуть роботу польських колег, але залишаються з ними на зв'язку. Крім того, комунікуватимуть і з українцями

Вотсон зазначила, що Вашингтон не побачив нічого, що суперечить словами президента Дуди, який заявляв, що вибух, швидше за все, став результатом падіння української ракети ППО.

У падінні ракет винна Росія

Речниця зазначила, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною за цей інцидент є Росія. Держава-агресорка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі.

Україна мала і має повне право захищатися,

– наголосили у Білому домі.

Вотсон також висловила солідарність з народом України. Вона наголосила, США знають, що в результаті варварських атак Росії мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Також чиновниця поспівчувала рідним загиблих поляків.