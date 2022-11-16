Достеменно невідомо, чий саме снаряд впав на території Польщі. Водночас уже надійшла інформація, що це могла бути ракета української ППО.
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У Польщі ще триває розслідування
Тим часом анонімно своїми думками поділилися троє офіційних осіб США. Вони зазначили, що згідно з попередніми оцінками, в Польщі могла впасти ракета, випущена українськими силами ППО. Вона, власне, мала б збити російський снаряд, яким ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури 15 листопада.
Журналісти зазначають, що ця думка, а також коментарі Джо Байдена, озвучені під час саміту G20 в Індонезії, суперечать наявній інформації. Нею напередодні поділився високопоставлений чиновник розвідки США. Він зазначив, що це саме російські ракети перетнули кордони Польщі.
Нагадаємо, що напередодні в МЗС Польщі заявили, що ракету виготовили в Росії. Однак, президент Анджей Дуда у своїй заяві був обережнішим. Він зазначив, що снаряд "швидше за все" російського виробництва. Водночас він додав, що його походження наразі встановлюють.
Що відомо про падіння ракети у Польщі
- Почнімо з того, що інформація про вибух надійшла близько 15:40. Тоді стало відомо, що на фермі раптово вибухнув трактор. Невдовзі з'явилися додаткові дані про те, що це могли спричинити російські ракети.
- За наявною інформацією, ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю та розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною.
- Згідно з наявною інформацією, внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.
- Президент Анджей Дуда скликав Радбез. Його засідання відбудеться ближче до полудня 16 листопада. Крім того, він наполягав на терміновій зустрічі членів НАТО.
- На падіння ракети відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих. Також наголосив на тому, що потрібно якомога швидше покарати Росію. Якщо ж цього не зробити, то її наступні ракети можуть долетіти не лише до Польщі.
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