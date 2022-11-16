У польському Міністерстві твердо переконані, що ракета, яка впала на село Пшеводів – російська. То ж глава МЗС Збігнев Рау вимагає пояснень.

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На Польщу впала саме російська ракета

Польська сторона переконана, що на територію Польщі впала російська ракета, що є цілком очевидно в контексті масового ракетного удару по Україні, який відбувався у той час.

Поки російський посол перебуває на розмові в МЗС, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава запросила міжнародну експерту комісію для розслідування трагедії, яка забрала життя 2 польських громадян.

Водночас польський журналіст Матеуш Лаховський повідомив, що поспілкувався з експертом, який заявив, що уламки ракети, яка впала на територію Польщі, свідчать про те, що це могла бути ракета Х-101.

Зверніть увагу! Під час масованої ракетної атаки по Україні, Росія запустила з Каспійського моря близько 70 ракет типу Х-101 та Х-555.

Що каже польське керівництво

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що на тлі подій у Пшеводові, певні категорії Збройних сил Польщі, зокрема Повітряні сили. Також Варшава ініціює засідання НАТО й викликає російського посла.

Водночас президент Анджей Дуда попри заяви МЗС заявив, що нібито "немає чітких доказів того, хто запустив ракету", яка вбила двох польських громадян. Також польський лідер назвав трагедію "одиничним інцидентом" і заявив, що нібито немає ознак того, що це повториться.