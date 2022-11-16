В польском Министерстве твердо убеждены, что упавшая на село Пшеводов ракета – российская. Так что глава МИД Збигнев Рау требует объяснений.

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На Польшу упала именно российская ракета

Польская сторона убеждена, что на территорию Польши упала российская ракета, что вполне очевидно в контексте происходившего в то время массового ракетного удара по Украине.

Пока российский посол находится на разговоре в МИД, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава пригласила международную эксперту комиссию для расследования трагедии, унесшей жизни 2 польских граждан.

В то же время польский журналист Матеуш Лаховский сообщил, что пообщался с экспертом, который заявил, что обломки упавшей на территорию Польши ракеты свидетельствуют о том, что это могла быть ракета Х-101.

Обратите внимание! Во время массированной ракетной атаки по Украине Россия запустила из Каспийского моря около 70 ракет типа Х-101 и Х-555.

Что говорит польское руководство

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на фоне событий в Пшеводове определены категории Вооруженных сил Польши, в частности, Воздушные силы. Варшава также инициирует заседание НАТО и вызывает российского посла.

В то же время президент Анджей Дуда, несмотря на заявления МИД, заявил, что якобы "нет четких доказательств того, кто запустил ракету", которая убила двух польских граждан. Также польский лидер назвал трагедию "единичным инцидентом" и заявил, что, якобы, нет признаков того, что это повторится.