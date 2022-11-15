Також Варшава вивчає питання застосування 4 статті НАТО про консультації щодо безпекових питань. Ця стаття передбачає скликання всіх членів Альянсу.

Зверніть увагу Після падіння російських ракет у Польщі Дуда поговорив зі Столтенбергом та Байденом

Як Польща реагує на падіння російських ракет

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер після наради в Бюро національної безпеки заявив про те, що деякі війська Польщі приводять у стан бойової готовності на тлі падіння російських ракет.

Ми підвищуємо готовність деяких військових частин та інших силових служб,

– заявив Мюллер.

Водночас президент Анджей Дуда провів розмову з американським колегою Джо Байденом на тлі цих подій. Після цього польський лідер зателефонував Володимиру Зеленському.

Також польський президент скликає Радбез країни і наполягає на терміновій зустрічі членів НАТО. За даними видання Reuters, ця зустріч відбудеться уже сьогодні (тобто 16 листопада). Час поки невідомий.

Водночас засідання польського Радбезу відбудеться о 12:00 за варшавським часом.

Падіння російських ракет у Польщі: головне

15 листопада Росія завдала наймасовішого удару по Україні, запустивши понад 90 ракет, з яких понад 73 збили сили ППО. Однак, за даними ЗМІ, російські ракети влучили у місто Пшеводів в Грубешівському районі за кілька кілометрів від українського кордону. Також ЗМІ повідомляють про 2 загиблих.

Країни Балтії уже висловили свою солідарність з Польщею. Президент Володимир Зеленський також відреагував на подію. Він поспівчував, але наголосив, що Україна неодноразово попереджала – терор Росії буде розширюватись.

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і продовжує проводити перемовини з союзниками щодо трагедії.

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