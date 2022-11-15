Про розмову з Байденом повідомив сам Дуда у своєму твітері. Деталі поки невідомі.

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Обговорювали 4 статтю НАТО

Зі Столтенбергом президент Польщі обговорив вибухи та можливість використання 4-ї статті НАТО про консультації. Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєря.

Зауважимо, що 4 стаття НАТО припускає, що сторони "консультуватимуться одна з одною у випадку, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою".