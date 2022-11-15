О разговоре с Байденом сообщил сам Дуда в своем твиттере. Детали пока не известны.

Важно Вероятный удар по Польше: показали первые видео с места происшествия

Обсуждали 4 статью НАТО

Со Столтенбергом президент Польши обсудил взрывы и возможность использования 4 статьи НАТО о консультациях. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Северя.