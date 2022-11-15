На месте взрыва образовалась воронка, словно от падения ракет. Рядом лежит трактор, поскольку ранее сообщалось, что инцидент произошел на зерносушилке.
Важно Две российские ракеты могли упасть на территории Польши: сообщают о погибших – СМИ
Последствия удара
По информации польских СМИ, взрыв произошел около 15:40 на мостовых весах, куда заезжают тракторы с товаром. По предварительным данным, въехавший на платформу трактор внезапно взорвался. Однако затем сообщили, что взрыв могло спровоцировать падение российских ракет.
Первое видео с места вероятного падения ракет в Польше:
Дым возле Пшеводова: видео
Взрыв в Польше: что известно
- Во время массированной атаки по Украине две российские ракеты могли упасть на территории Польши. В Пшеводове в Грубешевском районе слышали сильнейший взрыв. Пока неизвестно, что произошло. Пишут, что взрыв мог быть и по бытовым причинам.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Он заверил, что всю информацию обнародуют позже.
- Заметим, что Польша – член НАТО. Поэтому, согласно статье 5 устава Североатлантического союза, другие члены НАТО обязаны защищать союзников. Страны Балтии уже выразили свою солидарность с Польшей.
- Президент Владимир Зеленский также отреагировал на событие. Он соболезновал, но подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала – террор России будет расширяться.