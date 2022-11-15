На місці вибуху утворилась воронка, ніби від падіння ракет. Поруч лежить трактор, оскільки раніше повідомляли, що інцидент стався на зерносушилці.

Важливо Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Наслідки удару

За інформацією польських ЗМІ, вибух був близько 15:40 на мостовій вазі, куди заїжджають трактори з товаром. За попередніми даними, трактор, який в'їхав на платформу, раптово вибухнув. Однак потім повідомили, що вибух могло спричинити падіння російських ракет.

Перше відео з місця ймовірного падіння ракет у Польщі:

Дим біля Пшеводува: відео

Вибух у Польщі: що відомо

Під час масованої атаки по Україні 2 російські ракети могли впасти на території Польщі. У Пшеводові в Грубешівському районі чули сильний вибух. Наразі достеменно невідомо, що сталось. Пишуть, що вибу міг бути і з побутових причин.