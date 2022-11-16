Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.
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Реакція Дуди на прохання України про спільне розслідування
Дуда заявив, що для того, щоб Україна взяла участь у розслідування падіння ракети в Пшеводові, і Польща, і Сполучені Штати повинні погодитися.
Провадження ведуть польські та американські експерти, і для того, щоб дозволити комусь взяти участь у ньому участь, потрібна буде принаймні згода обох сторін,
– пояснив Дуда.
Раніше Данілов розповідав, що Україна очікує від партнерів інформацію, на підставі якої зробили висновок про те, що в Польщі впала ракета української ППО. Окрім того, Київ просить надати невідкладний доступ до місця події представникам нашого Міністерства оборони та Держприкордонслужби.
Коротко про падіння ракети в Польщі 15 листопада
- Російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного удару по території України. Того дня в польському прикордонному селищі Пшеводов упала ракета, внаслідок чого загинула двоє людей. Після цього МЗС Польщі викликали російського посла.
- Лідери G7 провели екстрену нараду. Згодом президент США Джозеф Байден заявив, що її навряд чи випустили з території Росії.
- Згідно з попередніми оцінками, в Польщі могла впасти ракета, випущена українськими силами ППО. Зокрема, 16 листопада президент Польщі повідомив що існує ймовірність, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.
- У НАТО ж заявили, що не бачать ознак підготовки Росії до нападу на країни-члени Альянсу. Однак там вирішили посилити східний фланг й уважно стежити за ситуацією.
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