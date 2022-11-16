Російські ракети впали у селі Пшеводів й забрали життя двох людей. Невдовзі після трагедії Байден провів розмову з польським лідером Анджеєм Дудою.

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Після термінової наради Байден розповів деталі.

США підтримають розслідування Польщі

Байден наголосив, що Штати підтримають розслідування, яке вже анонсувала Польща. Президент США наголосив: він переконаний, що правду неодмінно дізнаються. Тоді й зрозуміють, яким має бути наступний крок.

Водночас Байден висловив сумніви, що ракети запустили з території Росії.

Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, поки триває розслідування,

– наголосив Байден.

Він пояснив, що доказом є траєкторія ракет. Водночас розкривати деталі – ще надто рано.

Актуально! У НАТО заявили, що відстежили, звідки летіли ракети. Дані передали Польщі. Наразі інформація – таємна.

Падіння російських ракет у Польщі – головне

Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада. Це відбулося під час масованої ракетної атаки. Росія – країна-терористка – випустила по Україні майже сотню ракет. Журналісти повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів (Люблінське воєводство). На жаль, загинули 2 людей.

Російського посла терміново викликають до МЗС Польщі. Відомство вимагає детальних пояснень.

Володимир Зеленський провів термінову розмову з Анджеєм Дудою. Український лідер висловив співчуття польському народу.