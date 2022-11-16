Село Пшеводів розташоване у Люблінському воєводстві, яке межує з Львівською та Волинською областями. За даними польських ЗМІ, російська ракет впала на території ферми. Загинули 2 громадян Польщі.

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Російська ракета впала на території Польщі о 15:40. Тоді Росія упродовж багатьох годин атакувала Україну ракетами.

Посла Росії терміново викликали у МЗС Польщі. Він нього вимагають детальних пояснень.

Де розташоване село Пшеводів: показуємо на карті

Російська ракета впала у Польщі

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