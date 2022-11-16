Село Пшеводів розташоване у Люблінському воєводстві, яке межує з Львівською та Волинською областями. За даними польських ЗМІ, російська ракет впала на території ферми. Загинули 2 громадян Польщі.

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Російська ракета впала на території Польщі о 15:40. Тоді Росія упродовж багатьох годин атакувала Україну ракетами.

Посла Росії терміново викликали у МЗС Польщі. Він нього вимагають детальних пояснень.

Де розташоване село Пшеводів: показуємо на карті

Російська ракета впала у Польщі

Упродовж 15 листопада Росія випустила по Україні 90 ракет. На жаль, є загиблі та постраждалі. Без світла – мільйони людей у різних містах України. Країна-терористка атакувала Україну у перший день саміту G20.

Польща привела війська у повну бойову готовність. Також Анджей Дуда скликав Радбез.

Офіційна Варшава вивчає питання застосування 4 статті НАТО про консультації щодо безпекових питань.

Дуда вже провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

Український лідер висловив співчуття польському народу.

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